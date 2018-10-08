Центробанк начал процедуру банкротства заемщиков «Югры»

Заемщики банка «Югра» предпринимают все действия, чтобы быть признанными банкротами. Это делается для того, чтобы не возвращать взятые у банка кредиты. Об этом говорится в письме первого зампредседателя Центрального банка России Сергея Швецова. На его слова ссылается РБК.

По информации издания, в отношении 29 компаний, суммарная задолженность которых превышает 114 миллиардов рублей, начаты процедуры ликвидации или банкротства.

Что касается еще 106 компаний, которые должны кредитному учреждению более 234 миллиардов рублей, то контрагенты намерены предъявить им иск о банкротстве.

В конце сентября Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Югра». Ранее он входил в топ-30 самых крупных банков России.