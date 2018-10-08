Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевская премия по экономике присуждена американцам Вильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за исследования в области инноваций и изменений климата. Им удалось обосновать зависимость этих явлений от экономического роста. Об этом говорится на официальном сайте Нобелевского комитета.

О том, что нового привнес в науку каждый из лауреатов, можно прочесть на официальном сайте Нобелевского комитета. Свою награду экономисты получат 10 декабря в Стокгольме.