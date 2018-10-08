В Кремле не считают доказательством информацию из Гааги о вмешательстве РФ в дела ОЗХО. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель российского лидера добавил, что подобные заявления нельзя делать через СМИ, отметив, что для этого существуют официальные каналы.

«По этим официальным каналам передаются документы, передаются доказательства, передается официальная информация. Вот ее мы готовы рассматривать, а говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены», - сказал пресс-секретарь.

Комментируя информацию о возможных отставках в Минобороны в связи с заявлениями Нидерландов и США о якобы кибератаках, Песков сообщил, что это не может послужить основанием для подобных решений.

Ранее постпред Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон на пресс-конференции с министром обороны Нидерландов Анк Бейлевельд обвинил РФ в попытках осуществления серии кибератак на компьютерные системы Форин-офиса и химлаборатории Портон-Даун.

После этого министерство обороны Великобритании не исключило возможности проведения кибератак в отношении России.