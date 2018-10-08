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Песков рассказал о телефонном звонке Путина Нурмагомедову после его победы

Егор Левин
13:02 08.10.2018
Отвечая на вопрос о том, болел ли Владимир Путин за российского чемпиона по ММА Хабиба Нурмагомедова, представитель Кремля ответил, что иначе быть не могло.
Песков рассказал о телефонном звонке Путина Нурмагомедову после его победы
Фото: khabib_nurmagomedov / Instagram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер не остался в стороне от громкого боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора за пояс чемпиона по смешанным единоборствам в легком весе. По словам секретаря, Путин болел исключительно за российского спортсмена.

«Ночью, насколько я знаю, он не смотрел трансляцию, но в повторе ознакомился с эпизодами этого боя. Разумеется, он болел за Хабиба, все-таки он россиянин, и это вполне естественно», - сказал Песков.

Также он отметил, что Путин позвонил Нурмагомедову, чтобы лично поздравить с победой. Однако подробности разговора Песков разглашать не стал.

Напомним, чемпион организации UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в титульном поединке на минувшем турнире промоушена, который состоялся на арене в Лас-Вегасе.

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