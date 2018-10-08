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Почему американский «Абрамс» навсегда увяз в песках пустыни

Алексей Леонков
12:57 08.10.2018
Ближний Восток - территория, на которой началась боевая слава основного танка США. Там она скоро и закончится.
Почему американский «Абрамс» навсегда увяз в песках пустыни
Фото: U.S. Department of Defense, flickr

Недавно американское издание The National Interest опубликовало статью военного эксперта Криса Осборна, в которой рассматриваются перспективы развития бронетехники США и возможности ее противостояния современным танкам России. Автор предлагает в первую очередь обратить внимание на легкую бронетехнику, создаваемую по программе Mobile Protected Firepower Armored Vehicle (MPFAV, «Мобильная защищенная огневая мощь»).

Что же это за техника, которая фактически отправляет в отставку основной боевой танк М1А2 «Абрамс»? Давайте разбираться.

Выиграть сражения, но проиграть войну

В боевых операциях, которые США проводили на Ближнем Востоке с 1991 года, «Абрамс» стал не только символом американской военной мощи, но и основным боевым инструментом США, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Леонков.

Действительно, характеристики танка были впечатляющими: мощная лобовая броня и надежный двигатель, бортовая боевая информационно-управляющая система (БИУС), панорамный тепловизионный прицел, точная и скорострельная пушка и многое другое, чего у основных боевых танков (ОБТ) других стран либо не было, либо имелось в частичном наличии.

Успехи «Абрамсов» на поле боя американскими СМИ подавались как неоспоримый успех, а неудачи, связанные с боевыми потерями, замалчиваются Пентагоном до сих пор. На волне успеха бронетанковый завод в Огайо выпустил около десяти тысяч танков трех модификаций - М1, М1А1 и М1А2, после чего прекратил их производство в 2008 году. Читать далее...

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