В «Руспродсоюзе» прокомментировали слухи о возможном продуктовом кризисе из-за законопроекта Яровой

Запрет для торговых сетей на возврат товаров поставщикам не повлечет за собой появление дефицита продуктов в выходные дни. Такое мнение высказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Описанный сценарий, на наш взгляд, маловероятен. Но проблема возвратов нереализованной продукции, безусловно, должна быть решена», - сказал он.

При этом представитель «Руспродсоюза» подчеркнул, что введение законодательного запрета на возврат продукции прописать юридически грамотно непросто.

Ранее представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в беседе с корреспондентом газеты «Известия» заявил, что запрет для торговых сетей на возврат товаров поставщикам, предложенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и группой депутатов, может обернуться дефицитом продуктов в выходные. По мнению собеседника издания, ритейлерам придется сокращать объемы заказанной продукции, и к воскресенью некоторые полки опустеют. Свою позицию сети направили в нижнюю палату парламента и правительство.

В свою очередь, поставщики посчитали такой сценарий маловероятным, а в Минпромторге РФ сообщили, что излишнее регулирование торговой отрасли может негативно повлиять на всех участников рынка.