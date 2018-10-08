Путин уволил спецпредставителя по торговым отношениям с Украиной

Президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Ливанова с поста спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Об этом говорится в президентском указе от 5 октября 2018 года № 570. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности сразу несколько высокопоставленных лиц МВД, МЧС, ФСИН и СК России. Среди них оказались замминистра по делам гражданской обороны Владлен Аксенов, полковник юстиции Анвар Ахмедзянов, прокурор Приморского края Сергей Бессчасный и несколько других высокопоставленных лиц в звании генерал-майора.