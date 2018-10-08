Посол ЕС назвал «островки сотрудничества» с Москвой

Отношения между Россией и ЕС, несмотря на санкции, сохраняют положительную динамику. Существуют «островки сотрудничества», заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер. Дипломат прибыл с визитом в Томск, сообщает RT.

«Что касается европейских санкций, у нас независимо от этого сохраняется несколько сфер взаимодействия, которые я называю "островками сотрудничества"», - сказал Эдерер.

Среди сфер, в которых Европейский союз и Россия плодотворно взаимодействуют, посол выделил межрегиональное и трансграничное сотрудничество, а также науку, образование и программу студенческих обменов.

В результате взаимных поездок молодые люди не только получают образование за рубежом, но и знакомятся с культурой другой страны.