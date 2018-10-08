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«Говорить о дипломатии не приходится» - политолог рассказал, почему Индия не боится угроз США после закупок С-400 у России

Егор Левин
12:19 08.10.2018
Российский эксперт назвал некомпетентность и неумение вести диалог главной проблемой администрации действующего президента США.
Фото: Минобороны России

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян прокомментировал «Звезде» заявление начальника штаба Сухопутных сил Индии генерала Бипина Равата о продолжении закупок российских оборонных систем, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции против Нью-Дели.

По словам политолога, действующая администрация американского президента некомпетентна, и это является колоссальной проблемой.

«Мы впервые сталкиваемся с этим. Мы знали, как вести себя с антисоветчиками, с антироссийскими настроениями, мы понимали, что существуют какие-то региональные преференции, но с этой администрацией очень сложно», - заявил эксперт.

Он также выразил мнение, что, исходя из своей некомпетентности, США «и рады бы вести какую-то другую политику» и наверняка пытаются ее «найти».

Также, по мнению политолога, после ухода из администрации США Рекса Тиллерсона там «не осталось ни одного профессионала».

«Существует один человек, вроде бы имеющий достаточный опыт дипломатической работы, - это Болтон. Но он уже настолько пропитан русофобией, что ему это мешает. Он не в состоянии употребить какие-то свои знания профессионального дипломата для того, чтобы принести пользу своей стране или, по крайней мере, дать совет своему президенту», - заявил Ордуханян.

Он отметил, что это и есть причина «посыла» администрации Трампа своих «сообщений».

«Вот этот огромный бюджет, санкции, применяющиеся не только к России и Китаю, но и к ближайшим своим союзникам, - эта администрация не знает, как себя вести», - подытожил Ордуханян.

Отдельно он отметил, что «визит Путина в Индию показал, насколько ювелирно сработало ведомство Лаврова в дипломатическом отношении» и как индийцы и россияне «выступили единым блоком». По словам политолога, «демарши США против Индии не застали индийцев врасплох, и реакция была с чисто индийским спокойствием. Индийцы дали очень спокойный, но очень решительный ответ».

«Администрация США не в состоянии говорить. Она может говорить только языком диктата, многомиллиардных военных бюджетов. Говорить о какой-то дипломатии, каких-то тонких материях, к глубокому сожалению, не приходится», - заявил американист.

Напомним, Индия сообщила, что продолжит покупать у России оборонные системы, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных сил Индии генерал Бипин Рават. Таким образом он прокомментировал заявление ряда американских политиков об угрозе санкций на фоне заключения контракта России с Индией на поставки ЗРС С-400.

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