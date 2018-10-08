Более 10 тысяч фур проехало по Крымскому мосту за минувшую неделю

Десять тысяч за неделю - такое количество грузовиков проехало по Крымскому мосту с 1 октября. Именно тогда были сняты ограничения на движение фур.

В первый же день в сторону Керчи и обратно проследовали более двух тысяч большегрузов. Сейчас крупнотоннажный трафик несколько снизился и составляет около полутора тысяч машин в день.

Открытие моста для всех видов транспорта позволяет значительно упростить логистические операции с полуостровом. Водителям не нужно больше ждать парома и зависеть от погоды. Кроме того, транспортные компании существенно экономят. Морская перевозка фуры через Керченский пролив обходилась в 40 тысяч рублей. Теперь этих издержек не будет, а значит, товары, доставляемые в Крым и из Крыма, станут для конечного покупателя значительно дешевле.