Программа по изменению генома насекомых, которую осуществляет Агентство перспективных разработок Министерства обороны США (DAPRA), может стать основой для разработки биологического оружия. Именно опасаясь такого развития событий, европейские ученые потребовали от американских коллег предоставления полной информации по этим исследованиям. Особенно остро вопрос встал после заявлений Минобороны России о программе по созданию биологического оружия на базе в Грузии. Об этом сказано в материале издания The Drive.

Разработчики скандальной программы Insect Allies объяснили, что насекомые естественным образом переносят вирусы, а затем заражают ими растения. И этот механизм можно использовать для «вакцинации» сельскохозяйственных культур на обширной территории, чтобы защитить их от вредителей и эфемерного биологического оружия. Возможно, насекомые-переносчики даже смогут изменить генетическую структуру флоры, чтобы растения стали более устойчивыми к угрозам в будущем. Все это, как результат, поможет защитить Соединенные Штаты от массового неурожая, который может иметь потенциально разрушительные и далеко идущие последствия. А для того, чтобы программа была максимально эффективной, те самые естественные вирусы, которые переносят насекомые, необходимо «изменить». Проще говоря, полностью перепрограммировать геном заболеваний.

И европейские ученые пришли к весьма логичному заключению: если возможно изменить вирус и сделать его в некотором роде «полезным» для растений, то что помешает исследователям из DAPRA заразить насекомых опасным заболеванием?

На фоне заявлений Министерства обороны России о том, что США проводят исследования по разработке биологического оружия на базе в Грузии, европейское сообщество здорово забеспокоилось. По словам представителя оборонного ведомства, документы, которые был ранее предоставлены бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, подтвердили опасения МО.

«Документы, представленные Игорем Гиоргадзе, подтверждают опасения в отношении противозаконной деятельности США на территории Грузии, в том числе попытки обхода ими ряда положений Конвенции о запрещении биологического оружия», - было заявлено на брифинге Минобороны России.

Пока Штаты отрицают какие-либо обвинения в том, что в Грузии на базе исследовательской лаборатории в Центре общественного здравоохранения Лугара проводятся исследования новых видов биологического оружия на людях. Однако документы, которые были предоставлены Гиоргадзе, содержат неопровержимые доказательства нарушений американской стороной Конвенции о биологическом оружии, ратифицированной США в 1972 году.