В подмосковном Жуковском столкнулись два самолета

В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета. Инцидент произошел в половине десятого утра на одной из стоянок. Как сообщили в межрегиональном следственном управлении на транспорте, самолет авиакомпании «Пегас», заруливая на стоянку, задел крылом хвост другого самолета.

«Пострадавшим» оказался А-321 «Уральских авиалиний». После осмотра повреждений специалисты пришли к выводу, что столкновение произошло по касательной и не привело к фатальным разрушениям. У аэробуса повреждена хвостовая часть. Более детальный анализ ущерба эксперты проведут позже. На борту самолета авиакомпании «Пегас» находилось 266 пассажиров и 14 членов экипажа. Сообщается что никто их них не пострадал.

Все обстоятельства случившегося выясняются.