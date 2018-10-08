Экс-замгубернатора Одессы выразила сожаление, что жителей Донбасса «не сожгли» в 2014 году

Экс-заместитель губернатора Одесской области Зоя Казанжи уверена, что участников «русской весны» Донецка и Луганска следовало бы сжечь заживо, как это было сделано украинскими националистами в одесском Доме профсоюзов.

По мнению бывшей чиновницы, в 2014 году жители Одессы были настроены против киевского переворота. Женщина также напомнила, как в то время одесситы разбивали стекла машин с украинскими флагами.

На фестивале блогеров в Трускавце Казанжи полностью оправдала виновных в трагедии в Одессе, поскольку произошедшее, считает экс-заместитель губернатора региона, дало возможность киевскому режиму взять под контроль город.

«Я очень часто говорила, что если бы подобное произошло в Донецке или Луганске… то этого (войны в Донбассе - прим. ред.) не было бы», - заявила Казанжи.

Ранее популярный на Украине блогер-каратель Святослав Степкин, известный под псевдонимом Горький Лук, заявил, что Донбасс нужно «залить напалмом» и очистить эту территорию от «маргинальных» местных жителей.