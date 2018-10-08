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Кличко рассказал, каким способом заработал первые в жизни деньги

Егор Левин
11:35 08.10.2018
Киевский городской глава поделился с прессой воспоминаниями о советском детстве, первых деньгах и купленных на них модных вещах.
Кличко рассказал, каким способом заработал первые в жизни деньги
Фото: Andreas Gebert / dpa / Globallookpress

В советское время мэр Киева Виталий Кличко работал экскурсоводом. Именно этот вид деятельности, по его словам, и стал для будущего политика первой профессией.

Кличко рассказал, что, будучи несовершеннолетним, подрабатывал в Киеве в Бюро международного молодежного туризма.

«У меня был свой автобус и водитель в 15 лет. Я зарабатывал нормальные деньги - 80 советских рублей», - поделился киевский городской глава.

Он отметил, что данная сумма составляла треть заработной платы его отца, который был подполковником. На заработанные деньги политик решил приобрести скейтборд.

«Это было модно», - уточнил Кличко.

Помимо популярного на тот момент аксессуара, нынешний мэр купил радиоприемник и большой торт «Киевский». Кондитерские изделия он любит и по сей день. О вкусовых пристрастиях чиновника рассказал портал 112.ua.

Между тем ранее Виталий Кличко оправдался за то, что жителям украинской столицы приходится жить без горячей воды. По его словам, для функционирования центрального отопления необходимы поставки газа, с которыми возникли перебои.

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