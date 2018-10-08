В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Новые правила регистрации автомобилей в России вступили в силу. Отныне автономера будут присваиваться компьютером с помощью случайного алгоритма.

Все регистрационные подразделения ГИБДД в обязательном порядке должны будут использовать законодательное нововведение. Непосредственно инспекторы не будут знать до последнего, какой госномер получит тот или иной автомобиль.

Помимо этого, граждане РФ получили возможность регистрировать свои транспортные средства не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

В свою очередь, увеличится срок хранения регистрационных знаков - вместе со вступлением в силу новых правил он станет равняться 360 суткам.

Все нововведения опубликованы на официальном портале правовой информации и содержатся в приказе МВД № 399. Ранее Москва стала «полигоном» для испытаний новых правил, но теперь они распространяются на всю территорию России.

Предполагается, что изменения позволят избежать коррупции, связанной с покупкой нестандартных номерных знаков.

Между тем ранее автоэксперт рассказал «Звезде», с чем связан запрет сотрудникам ГИБДД снимать регистрационные знаки с автомобилей. По его словам, это знаменует новый этап развития в работе ведомства.