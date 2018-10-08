США выдумали себе «космический Перл-Харбор» в исполнении России и Китая

В очередной раз США, буквально недавно, на Генассамблее ООН, заявив, что они - великая держава, вдруг резко подались в истерические настроения и решили, что их спутникам угрожает Россия или Китай. При этом меры по защите космической группировки нужно принимать немедленно, ведь вероятность нападения «очень велика». К такому глубокомысленному выводу пришел американский журналист Брайан Чау. Он даже сравнил угрозу такого якобы нападения с атакой на Перл-Харбор, только в этот раз, по мнению журналиста, под огнем окажется спутниковая группировка, и США пока не способны защитить свои космические аппараты.

С широкой общественностью он поделился своими опасениями на станицах издания National Interest.

Автор статьи уверен, что Россия и Китай работают над созданием роботизированных аппаратов, предназначенных для обслуживания спутниковой группировки. И якобы, помимо чисто технических функций, в такие беспилотники можно заложить и программы на уничтожение спутников других стран. Журналист убежден, что целью российских и китайских объектов будут непременно космические аппараты США.

Вашингтону же Чау рекомендует немедленно начать разработку собственных «спутников-телохранителей». В такие аппараты должны быть также заложены сразу две функции: техническая - для обслуживания спутниковой группировки и охранная - для предотвращения нападения на нее. Чтобы немного снизить градус напряженности, автор отмечает и коммерческие плюсы подобных разработок. Напомним, что эти «технари» могут осуществлять инспекцию состояния спутников без возвращения их на Землю, довыведение космических аппаратов на орбиту в случае аварий разгонных блоков, устранение повреждений.

Автор полагает, что, если Россия, Китай и США будут параллельно вести такие разработки и примерно в одно время внедрят их, это исключит опасность международных инцидентов и позволит в скором времени принять некий свод законов, регламентирующий деятельность в космическом пространстве. Чау уверен, однако, что к запуску первых спутников для обслуживания (а это должно случиться, по информации издания, примерно к 2020-2021 году) страны еще не успеют принять и согласовать данный документ и эти «охранные аппараты» станут лучшим средством сдерживания. При этом США должны создавать их без каких-либо переговоров с Китаем и Россией, потому что якобы «этим странам выгодно, чтобы Америка оставалась беззащитной в космосе».

В итоге автор рекомендует политическим силам в Вашингтоне создать рабочую группу для обсуждения мер по предотвращению «угрозы космического Перл-Харбора в 20-х годах».