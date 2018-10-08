Кадры прибытия на Украину боевой авиации США попали в Сеть

США перебросили на территорию Украины истребители F-15C и военно-транспортные самолеты C-130J. Информацию об этом распространило американское посольство в Киеве.

«Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных многонациональных учениях Clear Sky 2018 («Чистое небо - 2018» - прим. ред.), целью которых является укрепление мира и безопасности», - информирует дипмиссия.

Напомним, что в период с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей Украины состоятся международные учения «Чистое небо-2018».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты хотят увеличить поставки Киеву вооружений с целью укрепления украинских морских и воздушных сил.