Лидер Южной Кореи рассказал о возможном визите Ким Чен Ына в Москву

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует визит в Россию. Примечательно, что об этом сообщают не северокорейские власти, не российский МИД, а президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, передает агентство Yonhap News.

«Кроме второго саммита КНДР - США, ожидается, что председатель Ким отправится в Россию и Китай, а также что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Северную Корею», - рассказал в своем интервью президент Южной Кореи.

Также Мун Чжэ Ин не исключил возможности полноформатной встречи лидеров КНДР и Китая в рамках саммита двух стран. Месяцем ранее сам Ким Чен Ын подтвердил готовность посетить Москву с визитом.