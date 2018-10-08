Киев оставил без ответа предложение об участии в расследовании убийства Захарченко

Исполняющая обязанности главы МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что в Киеве не отвечают на предложение о проведении международного расследования убийства главы ДНР Александра Захарченко.

По ее словам, ни о каком расследовании в данный момент речь не идет, хотя предложения об этом поступали.

«Была такая инициатива с российской стороны, мы ее поддержали, поскольку заинтересованы в том, чтобы как можно больше представителей мирового сообщества присоединилось к расследованию убийства», - сказала Никонорова.

Она отметила, что «пока ответа с украинской стороны нет» и также ожидается ответ от ОБСЕ. При этом, по словам Никоноровой, уже имеются результаты внутреннего расследования обстоятельств произошедшего.

«Мы будем представлять их (результаты - прим. ред.) в том числе и на контактной группе, а также направлять соответствующую информацию в "нормандский формат"», - передает РИА Новости слова представителя МИД ДНР.

Напомним, в августе в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава республики Александр Захарченко и пострадали еще трое человек. Ориентировочно взрыв прогремел в 17 часов вечера.