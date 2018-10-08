СМИ сообщили о блокировке американских активов Дерипаски

Власти США приняли решение заморозить американские активы бизнесмена Олега Дерипаски. Помимо всего прочего, речь идет об особняках россиянина в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Как пишет New York Post, ссылаясь на источники в американском министерстве финансов, представители ведомства в настоящий момент ведут с Дерипаской переговоры об отказе от операций с активами в ЕС, чтобы не поставить их под угрозу введения ограничительных мер.

По информации газеты, Олег Дерипаска приобрел недвижимость в Нью-Йорке в 2008 году за 42,5 миллиона долларов.

Отмечается, что представители российского предпринимателя от комментариев отказались.

Напомним, весной этого года США ввели ограничительные меры в отношении нескольких российских чиновников, бизнесменов и подконтрольных им компаний. В санкционный список вошли в том числе En+ Group, «Русал», Группа «ГАЗ» и глава «Русала» Олег Дерипаска.