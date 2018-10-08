Операторы сотовой связи выступили против отмены роуминга в России - СМИ

Сотовые операторы подсчитывают возможные убытки от отмены национального роуминга. В компаниях уверены, что не смогут компенсировать свои потери, поскольку будут вынуждены по-прежнему оплачивать полную стоимость роуминга партнерам в регионах, где не имеют своих сетей.

Проблемный для операторов связи и их клиентов вопрос обсудили на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова, сообщает «КоммерсантЪ».

На встрече присутствовали представители так называемой «Большой четверки» и региональных сотовых операторов. Ее итогом стало обращение к правительству с просьбой пересмотреть закон об отмене национального роуминга с целью его доработки с учетом интересов всех сторон.

В Федеральном антимонопольном ведомстве подчеркнули, что не видят в сложившейся ситуации проблемы и отмена платы за входящие звонки не может служить поводом для роста тарифов. Участники рынка намерены отстаивать свои позиции совместно с Минкомсвязью, где опасения операторов связи также не разделяют. Что касается виртуальных операторов связи, то они уже заявили, что работают в условиях отсутствия национального роуминга, а потому никаких негативных последствий для бизнеса его отмена не принесет.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельный - в Крыму. Ликвидации роуминга предшествовали многолетние обсуждения проблемы. В прошлом году ФАС выставила требования «Большой четверке» и обязало снизить стоимость на внутрисетевой роуминг. Препирательства операторов с контролирующими органами закончились возбуждением дела в 2017 году против крупнейших поставщиков мобильных услуг.

Спустя некоторое время нарушения были устранены, а дела закрыты.