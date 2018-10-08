В Анапе у берега выловили крокодила
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как рептилия пытается противостоять потокам смертельной для нее соленой воды.
Видео: typoanapa2.0 / Instagram
В Анапе на видео попал детеныш крокодила, который плавал в большом морском потоке.
На кадрах записи вдалеке виднеется небольшая рептилия. Оператор не рискует идти в воду и самостоятельно заниматься спасением, поэтому снимает крокодила издалека. Видно, что животному трудно справляться с мощным приливом.
Видео опубликовано в социальной сети Instagram. В результате крокодила удалось спасти, так как в соленой воде он не выжил бы. Сообщается, что после этого животное передали местному заводчику рептилий.