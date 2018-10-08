Зверское убийство болгарской журналистки шокировало ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что он шокирован жестоким убийством журналистки Виктории Мариновой в Болгарии. Дезир также призвал власти страны к скорейшему установлению всех причастных к совершению данного преступления.

«Я шокирован зверским убийством журналистки-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду внимательно следить за открытым расследованием. Я призываю местные власти как можно скорее найти и привлечь к ответственности тех, кто это совершил, а также установить, связана ли эта атака с ее (Виктории Мариновой - прим. ред.) работой», - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Ранее сообщалось, что в Болгарии жестоко убили тележурналистку и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Тело 30-летней девушки было найдено в парке города Руса рядом с рекой Дунаем. Отметим, что в сентябре Маринова запустила собственное шоу, где занималась расследованием махинаций с деньгами Европейского союза.