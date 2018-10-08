Экс-главу Интерпола заподозрили во взяточничестве

Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй подозревается во взяточничестве.

Комитет общественной безопасности провел проверку по данному факту, и в сейчас экс-глава находится в статусе подозреваемого.

Также комитет рассмотрит в рамках этого дела степень причастности к взяточничеству нескольких сообщников Хунвэя. Как сообщает ТАСС, для этого будет создана специальная рабочая группа.

Ранее сообщалось об отставке Мэна Хунвэя. Это произошло немедленно после его ареста в Китае. В Интерполе незамедлительно назначили временно исполняющего обязанности Хунвэя.