В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора

Собака, спародировавшая знаменитого ирландского бойца MMA Конора Макгрегора, набирает популярность среди пользователей Интернета.

На кадрах, размещнных в Сети, видно, как пес небольшого размера бежит на задних лапах вперед. При этом хозяйка держит своего питомца на поводке.

«Хозяйка, пусти! Дай я ему втащу», - подписал автор свою публикацию.

Накануне Конор Макгрегор уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229. После завершения шоу внутри клетки за ее пределами начались беспорядки, в которых приняли участие сами спортсмены, представители их команд, болельщики, полицейские и охрана.