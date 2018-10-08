Детский омбудсмен заявила о возможности представления детей к званию героев России

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что детей, спасших людей от смерти, смогут представлять к званию Героя России. По ее словам, подобная возможность станет доступна лишь в особых случаях и после подробного изучения всех сопутствующих обстоятельств.

Также Кузнецова отметила, что в отношении детей, «уже сегодня известных своим героизмом», также будет решаться вопрос о присвоении высокого звания.

«Мы не исключаем того, что детей, несовершеннолетних, которые совершили подвиги, рискуя своими жизнями, можно в том числе и представлять к званию Героя России», - передает ТАСС слова омбудсмена.

Кузнецова подчеркнула, что в России живет много детей-героев и их самоотверженные поступки необходимо «уважать и должным образом отмечать».

Ранее в Москве открыли Дом «Юнармии». В организации подготовили ряд образовательных программ в научных, творческих кружках и спортивных секциях.