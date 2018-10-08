«Не будем оглядываться на США» - в Индии ответили на угрозы Вашингтона ввести санкции после покупки ЗРС С-400

Индия продолжит покупать у России оборонные системы, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции против Нью-Дели. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных сил Индии генерал Бипин Рават.

«Будьте уверены: мы можем вступать в партнерские отношения с Америкой для приобретения различных технологий, но проводим независимую политику», - приводит его слова газета Tribune.

Таким образом индийский военачальник прокомментировал заявление ряда политиков США об угрозе санкций на фоне заключения контракта России с Индией на поставки ЗРС С-400.

Рават также добавил, что Индия готова приобретать у России вертолеты марки «Камов» и другие оборонные системы.

По словам военачальника, Россия заинтересована в сотрудничестве с Индией в сфере продажи оружия, поскольку понимает, что индийская армия сильна и способна действовать, исходя из своих национальных интересов и стратегического видения.

Ранее Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти дивизионов ЗРС С-400 «Триумф». По некоторым данным, сумма контракта составляет 5,43 миллиарда долларов. Отметим, что Индия стала третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции.

Новейшая зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Кроме того, она может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она может уничтожать цели на высоте до 30 километров.