«Огненное» ДТП с участием маршрутки в Челябинске попало на видео

В Калининском районе Челябинска утром 8 октября легковой автомобиль Chevrolet Lanos столкнулся с маршрутным микроавтобусом Ford Transit. В результате ДТП произошел пожар, который уничтожил оба транспортных средства.

Авария произошла около 06:00 на пересечении проспекта Победы и улицы Героев Танкограда. По словам очевидцев инцидента, возгорание возникло в двигателе легковушки, после чего пламя полностью охватило Chevrolet и перекинулось на Ford.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Согласно предварительной информации, жертв в результате аварии нет.

Как сообщают участники паблика «Регион|74» в соцсети «ВКонтакте», ДТП спровоцировало образование крупного дорожного затора.