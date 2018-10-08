Британская армия использует дроны «против России» в ходе учений в Омане - СМИ

Беспилотные летательные аппараты впервые встанут на службу британских вооруженных сил. Произойдет это на учениях Saif Sareea 3, на которых условным противником Британии станет Россия.

Маневры в Омане станут самыми крупными за последние 17 лет и первыми, на которых будут использованы многочисленные беспилотники. Использовать планируется дроны стоимостью 1,3 тысячи долларов - самый популярный рождественский подарок 2017 года. Условным противником британских военных в ходе учений при этом будет признана Россия.

Как сообщает The Times, в маневрах ожидается участие около 5,5 тысячи военных, 200 единиц техники, включая самолеты и корабли, а стоимость тренировок превысит 100 миллионов долларов.

Между тем фотографии с учений Тульского соединения ВДВ испугали британскую прессу. СМИ назвали массовое десантирование людей и техники на парашютах «смертью, падающей с небес».