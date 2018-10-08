Главный раввин России прокомментировал поставки С-300 в Сирию

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. По его мнению, ничего хорошего из этого не выйдет.

«Я думаю, что это ошибка, которая лишь добавит проблем в регионе», - передает слова Лазара израильское издание Haaretz.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о поставках ЗРК С-300 в Сирию. Решение об этом было принято после крушения над Средиземным морем российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими ПВО в момент, когда он пытался отразить атаку четырех израильских истребителей. В результате произошедшего 15 военнослужащих России погибли. В Министерстве обороны РФ заявили, что «враждебные действия ВВС Израиля выходят за рамки цивилизованных отношений».