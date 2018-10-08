Стало известно, когда задержанное в Южной Корее российское судно «Севастополь» вновь выйдет в море

Российское судно «Севастополь», которое было задержано в южнокорейском порту Пусан, может выйти в море уже на этой неделе. Сейчас теплоход пережидает шторм. По словам руководства компании-судовладельца, обстановка на корабле нормальная и все претензии к морякам с стороны властей сняты.

Теплоход «Севастополь» был арестован в Южной Корее в конце сентября из-за введенных в отношении компании экономических санкций США. Штаты обвинили владельцев в сотрудничестве с КНДР, однако в России эти заявления категорически опровергли.