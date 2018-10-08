Спасатели ликвидировали открытое горение на строительном рынке в Реутове

Открытое горение на строительном рынке «Владимирский тракт» в подмосковном Реутове ликвидировано. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ.

По информации ведомства, возгорание произошло в здании площадью 70 на 40 метров, расположенном на территории рынка. Позже пожар охватил площадь в 450 квадратных метров.

К тушению огня были привлечены 82 человека и 25 единиц техники.

Ранее сайт телеканала «Звезда» публиковал первые кадры с места ЧП.