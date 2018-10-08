SpaceX впервые успешно вернула на космодром ступень ракеты Falcon 9

Американский производитель космической техники SpaceX успешно вернула на Землю ступень ракеты Falcon 9.

Данное возвращение стало уже тридцатым по счету. Более ранние запуски «фалькона» заканчивались приземлением ступеней ракет на радиоуправляемые платформы в Тихом океане. Однако, уже тридцатое приземление стало первым на космодроме «Вандерберг» в Калифорнии. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

В свою очередь, спутник SAOCOM-1A, который был запущен вместе с Falcon 9 и принадлежит Аргентинскому космическому агентству, продолжит совершать метеонаблюдения и мониторинг окружающей среды.

Ранее сообщалось о том, что американская корпорация SpaceX выбрала первого туриста, который совершит полет вокруг Луны на космическом корабле. Компания отмечает, что это будет важный шаг, направленный на «открытие допуска мечтающим о путешествиях в космос людям».