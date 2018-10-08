Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

SpaceX впервые успешно вернула на космодром ступень ракеты Falcon 9

Егор Левин
07:27 08.10.2018
Совершенные ранее запуски заканчивались приземлением ступеней ракет на радиоуправляемые платформы в Тихом океане, однако, тридцатое по счету приземление стало первым на космодром в Калифорнии.
Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com / Globhallookpress

Американский производитель космической техники SpaceX успешно вернула на Землю ступень ракеты Falcon 9.

Данное возвращение стало уже тридцатым по счету. Более ранние запуски «фалькона» заканчивались приземлением ступеней ракет на радиоуправляемые платформы в Тихом океане. Однако, уже тридцатое приземление стало первым на космодроме «Вандерберг» в Калифорнии. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

В свою очередь, спутник SAOCOM-1A, который был запущен вместе с Falcon 9 и принадлежит Аргентинскому космическому агентству, продолжит совершать метеонаблюдения и мониторинг окружающей среды.

Ранее сообщалось о том, что американская корпорация SpaceX выбрала первого туриста, который совершит полет вокруг Луны на космическом корабле. Компания отмечает, что это будет важный шаг, направленный на «открытие допуска мечтающим о путешествиях в космос людям».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2018, 22:04
Глава Интерпола ушел в отставку
Дата07.10.2018, 17:40
Ракетные корабли Каспийской флотилии нанесли удар высокоточным оружием по объектам «противника»
Дата08.10.2018, 07:19
Сборная России лидирует в общекомандном зачете на Юношеских Олимпийских играх
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата07.10.2018, 22:43
Для перехватчика МиГ-31БМ разрабатывается новый радар
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:44 В стране и мире
Видео
Спасатели ликвидировали открытое горение на строительном рынке в Реутове
07:27 В стране и мире
Видео
SpaceX впервые успешно вернула на космодром ступень ракеты Falcon 9
06:59 В стране и мире
Синоптики рассказали, когда появятся первые сугробы
06:10 В стране и мире
Экс-постпред Украины при ООН выразил сожаление в связи со смертью Чуркина
05:33 В стране и мире
В Индии ответили на угрозы США из-за покупки С-400
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Видео
Странные голубые огни в небе над Москвой напугали жителей столицы
Видео
Опубликованы кадры с места смертельного столкновения с участием грузовика Ани Лорак
СМИ: в библиотеке Штутгарта крысы сгрызли около 8 тысяч книг на €200 тыс.
Опубликовано видео нападения Нурмагомедова на тренера Макгрегора
Видео
Ростовчанин проткнул голову ножом, чтобы она дышала, и не умер: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.