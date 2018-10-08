Синоптики рассказали, когда появятся первые сугробы

Разнообразная погода ожидается в российских регионах на этой неделе. Жители центральной части РФ смогут насладиться еще одним приходом бабьего лета, в то время как в азиатской части России уже сформируется снежный покров.

По сообщениям Гидрометцентра РФ, в Московском регионе неделя будет теплой. В понедельник в столице местами могут пройти кратковременные дожди, а температура составит 8-13 градусов выше нуля. Начиная со вторника погода станет улучшаться: днем воздух прогреется до 9-14 градусов, при этом ветер будет дуть слабый.

В среду днем столбик термометра поднимется до 12-18 градусов выше нуля. И такая теплая погода ждет москвичей вплоть до следующих выходных.

Синоптики также рассказали, что в понедельник сильные дожди ожидаются в Ярославской области, на юге Коми и в Пермском крае. Кроме того, дождливо и ветрено будет в Татарстане. В Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода с дождями и порывистым ветром.

В понедельник на севере Якутии выпадет снег и будет дуть сильный ветер, а на Таймыре в этот день ожидается мокрый снег и дождь.

В центральных регионах лишь в понедельник могут пройти дожди, а начиная со вторника температура начнет повышаться. До конца недели, как ожидается, осадки выпадать не будут. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем 13-18.

В Забайкальском крае синоптики спрогнозировали ухудшение погоды. В регионе местами сформируется временный снежный покров. Ночью столбики термометров не поднимутся выше отметки +3 градуса, днем ожидается 7-12 тепла.