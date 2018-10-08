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Контроль за синяками: в Минтруде предложили вести учет микротравм

Егор Левин
06:49 08.10.2018
В соответствии с законопроектом, под «микротравмами» понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы, поверхностные раны и другие повреждения, повлекшие расстройство здоровья, но которые не привели к уходу на больничный.
Контроль за синяками: в Минтруде предложили вести учет микротравм
Фото: aabejon / Getty Images

Министерство труда предлагает обязать работодателей вести учет синяков, ссадин и других микротравм своих сотрудников. Ведомство разработало пакет соответствующих правок в Трудовой кодекс. Мотивом к этому выступило мнение о том, что подобные травмы могут стать предвестниками несчастных случаев во время рабочего процесса.

В соответствии с проектом, под «микротравмами» следует понимать ссадины, кровоподтеки, ушибы, поверхностные раны и «другие повреждения», которые повлекли «расстройства здоровья» работника, но все же не привели к уходу на больничный.

Учет планируется вести «заявительный», то есть фиксировать только те повреждения, о которых работники самостоятельно заявили. Рекомендации по учету будут разработаны Минтрудом, сообщают «Известия».

На данный момент, в действующем законодательстве подобных норм не предусмотрено, хотя, как подчеркивается, небольшие травмы возникают вследствие ненадлежащей организации рабочих мест или нарушений требований охраны труда. Министерство труда рассматривает инициативу в качестве шага к улучшению условий на производстве.

Ранее в Минтруда опровергли информацию об отказе от термина «инвалид» в нормативно-правовых актах. Напротив, в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам инвалидов, будет проводиться проработка вопроса об уточнении определения понятия «инвалид» без намерения отказаться от его применения.

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