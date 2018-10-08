Экс-постпред Украины при ООН выразил сожаление в связи со смертью Чуркина

Экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев назвал бывшего постоянного представителя РФ Виталия Чуркина своим оппонентом, отметив, что сожалеет о смерти российского представителя.

«Что сказать - ушел оппонент... Я не скажу, что это был честный оппонент, потому что иногда на заседаниях был его заместитель, сейчас он заместитель министра иностранных дел, Александр Панкин. То есть он читал тот же текст, но другим тоном. Но любого человека жалко», - сказал Сергеев в эфире «112 Украина».

Украинский дипломат добавил, что не ходил на церемонию прощания с Чуркиным, при этом он признал российского постпреда образованным, талантливым человеком, который являлся профессионалом своего дела и имел хорошее чувство юмора.

Виталий Чуркин ушел из жизни 20 февраля 2017 года. Он занимал должность постоянного представителя РФ при ООН с 2006 года.

В годовщину смерти постоянного представителя РФ при ООН и в Совбезе ООН Виталия Чуркина министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о том, какой вклад в историю внес известный российский дипломат.