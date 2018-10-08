Названы лучшие дешевые кроссоверы в России

Российские автоэксперты провели исследование, в рамках которого выявили пятерку самых популярных недорогих, но интересных кроссоверов, доступных жителям РФ. Преобладают в списке представители китайского автопрома.

Первую строчку занимает компактный кроссовер Lifan X50 2015 модельного года. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 660 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит 1,5-литровый двигатель и 103 лошадиных силы.

На втором месте оказался также представитель Китая – Chery Tiggo 2. Цена сравнима с лидером рейтинга и составляет 673 тысячи рублей. В остальном автомобиль также похож на соотечественника – имеет двигатель объемом 1,5 литра и развивает 106 лошадиных сил.

Третьим в списке стал представитель Франции – Renault Duster за 700 тысяч рублей. В базовой комплектации предлагается автомобиль с 1,6-литровым двигателем на 114 «лошадей».

На четвертом месте вновь оказался Lifan, на этот раз модель с индексом X60 стоимостью 740 тысяч рублей. Автомобиль достаточно новый, вышедший на рынок в минувшем 2017 году. За счет этого обладает свежим дизайном, двигателем в 1,8 литра со 128 лошадиными силами.

Замыкает топ-5 снова Lifan, на этот раз X70, который обладает двухлитровым двигателем с мощностью в 136 сил, и ценой от 800 тысяч рублей. Список составлен сайтом Carsweek.ru.

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