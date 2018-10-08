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Сирийские археологи планируют возобновить раскопки древнего города Угарита

Алексей Савелов
05:58 08.10.2018
Город на берегу Средиземноморья уже много лет числится в списке кандидатов на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тайны древнего города Угарит практически не раскрыты. Парадный вход, тронный зал. Самая крупная постройка здесь, скорее всего, являлась королевским дворцом. Отсюда во все концы расходятся выложенные камнем улицы. Город настолько хорошо сохранился, что ученые без труда составили его точную карту.

Угарит возник еще в эпоху и неолита на пересечении важнейших торговых путей. Древние торговцы возили свои товары из Вавилона в Анатолию. Здесь проходил и путь из Греции в Египет. Уникальный, по тем временам, мегаполис, спрятанный на тысячелетия под землей, удалось обнаружить лишь 90 лет назад.

«В период расцвета здесь проживали около 30 тысяч человек - практически мегаполис по тем меркам. Люди занимались земледелием, пользовались дарами моря и, конечно, получали прибыль от торговых потоков», - рассказал директор музея «Угарит» Васал Абдалем.

Многочисленные экспедиции с тех пор постоянно - в прямом смысле - углубляются в историю. Каменная кладка сегодня ниже уровня моря. Так ученые составили полное представление о древнем народе, некогда процветавшем на территории современной Сирии.

Пожалуй, одна из важнейших находок, которую сделали археологи в Уарите, уникальный алфавит. Некоторые ученые считают, что он первый на земле. Клинопись на специальных досках.

«Мы нашли более 20 тысяч записей на этом языке. Люди тогда писали на табличках, которые хорошо сохранились. Жители угарита при помощи письма сохранили для потомков информацию о политическом и социальном устройстве своего города. Есть заметки о производстве металла», - рассказал Фасан Джабмус, профессор истории университета города Латакия.

Много лет Угарит был кандидатом на статус объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Однако, по неизвестным причинам, пока, этого так и не произошло. С началом войны, археологические работы на территории древнего города прекратились. Теперь, когда опасности нет, археологи обещают возобновить изучение Угарита в самое ближайшее время. По словам ученых, пока что город исследован лишь на 20 процентов.

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