Крым впервые попал в список предпочтений россиян для поездок на ноябрьские праздники

Крым впервые оказался в списоке предпочтений россиян для поездок на короткие выходные, в том числе и на ноябрьские праздники. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на крупных игроков рынка.

Самым востребованным городом полуострова стала Ялта. Эксперты считают, что спрос обусловлен теплой погодой в регионе, транспортной доступностью после открытия Крымского моста, а также небольшими денежными затратами.

Согласно данным исследования онлайн-сервиса для бронирования Ostrovok.ru, Ялта заняла седьмое место в топ-20 самых востребованных городов на ноябрьские праздники.

Схожую динамику зафиксировали и в компании «Интурист». Крым и Ялта попали в топ-10 самых популярных направлений на ноябрьские праздники. Также в список попали Эстония, Сочи, Турция, Будапешт, Прага и другие города.