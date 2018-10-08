В Индии ответили на угрозы США из-за покупки С-400

Индия понимает, что США может ввести против нее санкции, но она ведет независимую политику, из-за чего и купила российское оружие. Об этом заявил начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават, сообщило издание New Indian Express.

Он добавил, что Россия может не беспокоится из-за контактов между Нью-дели и Вашингтоном.

В пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400, приобретение которых обойдется Нью-Дели в 5,43 миллиардов долларов. Это третий зарубежный покупатель «Триумфов» после Китая и Турции.

В США обеспокоены планами Нью-Дели и не исключили введения санкций по закону CAATSA. Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявил, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России, но хочет переориентировать Нью-Дели на себя.