Ученые признали бесполезными добавки с витамином D

Ученые из Оклендского и Аберинского университетов выяснили, что прием витамина D не влияет благоприятно на состояние костей человека. Работа была опубликована в журнале The Lancet Diabets & Endocrinology.

Специалисты пришли к такому выводу, основываясь на 81 исследовании. В результате анализа авторы работы выяснили, что витамин D не предотвращает переломы и не улучшает минеральную плотность костной ткани. Такой эффект достигается только ествественным путем, принимая солнечные ванны и употребляя такие продукты, как рыбий жир, грибы и морепродукты.

Исследования были проведены среди пенсионеров, но ученые говорят, что это относится к людям любого возраста.