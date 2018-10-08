Сенцов начал писать новый сценарий в тюрьме

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов начал писать сценарий фильма о жизни заключенных. Об этом рассказал заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко.

«Он начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме», - приводит РИА Новости слова Максименко.

Сенцова обвиняют в России за организацию и подготовку терактов в Крыму. Суд вынес приговор, по итогам которого Сенцова осудили на 20 лет колонии. В мае он объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодовку. Сейчас медики наблюдают за состоянием его здоровья.