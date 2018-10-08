В США создается ракета, которая будет находиться на боевом дежурстве до конца XXI века
Первые испытания таких вооружений намечены на начало 2020-х годов.
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В США идет работа по созданию межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что такие вооружения будут находиться на боевом дежурстве до 70-х годов XXI века.
Как заявили в командовании глобальных ударов ВВС США, эта задача решается в рамках обновленной версии стратегии «Пересмотр ядерной позиции», которая была опубликована в начале этого года. Она предписывает увеличить роль ядерного оружия в мероприятиях по более широкому сдерживанию вероятного противника.
Всего должно быть создано несколько сотен МБР, однако точное их количество пока держится в секрете. Первые испытания ракеты намечены на начало 2020-х годов.