В США создается ракета, которая будет находиться на боевом дежурстве до конца XXI века

В США идет работа по созданию межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что такие вооружения будут находиться на боевом дежурстве до 70-х годов XXI века.

Как заявили в командовании глобальных ударов ВВС США, эта задача решается в рамках обновленной версии стратегии «Пересмотр ядерной позиции», которая была опубликована в начале этого года. Она предписывает увеличить роль ядерного оружия в мероприятиях по более широкому сдерживанию вероятного противника.

Всего должно быть создано несколько сотен МБР, однако точное их количество пока держится в секрете. Первые испытания ракеты намечены на начало 2020-х годов.