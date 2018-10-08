Южнокорейские СМИ рассказали о переговорах Помпео и Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в КНДР обсудил с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном возможность создания координационного бюро США в Пхеньяне в ответ на шаги северокорейской стороны по денуклеаризации. Об этом сообщила южнокорейская газета «Тона Ильбо» со ссылкой на источники.

В статье говорится, что госсекретарь договорился с северокорейским лидером о проведении второго саммита США-КНДР.

Кроме того, была затронута тема ядерного разоружения Северной Кореи. По словам издания, страна заявила о готовности допустить инспекторов на полигон по испытанию ракетных двигателей и на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, а также предложила ликвидацию межконтинентальных баллистических ракет.

Издание подчеркивает, что «ответные меры США на шаги Северной Кореи по денуклеаризации обсуждались впервые».

Ранее в Госдепе США сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил инспекторов из Содеиненных Штатов посетить полигон Пхунгери для испытания ядерного оружия и увидеть процесс его демонтажа.