Ученые нашли особые микробы в местах захоронения радиоактивных отходов

Российские ученые обнаружили в местах глубинного захоронения радиоактивных отходов особые бактерии, которые способны снизить миграцию радионуклидов, что поможет в создании природного барьера для них.

Такие выводы ученые сделали на основе исследований подземных вод глубинного захоронения «Северский» в Томской области, на котором «Росатом» захоранивает жидкие радиоактивные отходы Сибирского химического комбината, пишет РИА Новости.

В исследованиях участвовали ученые из Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина и Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН. При проведении исследований использовался метод молекулярной генетики, работа шла в лабораторных условиях.

В результате ученые пришли к выводу, что для того, чтобы бактерии разлагали отходы, необходимо создать определенные условия.