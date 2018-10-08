Индия выразила надежду на помощь России в космической сфере

Индия надеется на помощь России в отправке первого индийского космонавта на орбиту. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом России Владимира Путина. Напомним, что они состоялись 5 октября в столице Индии - Дели.

«Россия всегда шла плечом к плечу с Индией в развитии энергетики, космической сферы. И наша новая цель – отправить индийского космонавта в космос в рамках нашего сотрудничества», – сказал премьер-министр Индии.

По итогам переговоров сторонами был подписан меморандум по сотрудничеству в космосе.

Напомним, что индийский премьер в августе этого года объявил, что Дели самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году. Полет будет приурочен к 75-ю годовщине независимости страны.

Также Роскосмос ранее уже высказал свою готовность принять участие в подготовке индийской национальной программы по запуску пилотируемого космического корабля. В частности, планируется, что подготовка индийского экипажа пройдет в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.