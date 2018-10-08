Пожарные будут оценивать здания на стадии проектирования после трагедии в «Зимней вишне»

Госдума планирует ввести обязательную оценку Госпожарнадзором любых зданий еще на стадии проектирования. Об этом говорится в законопроекте, обсуждение которого началось в профильных комитетах парламента, сообщила газета «Известия».

По словам замглавы комитета по безопасности Анатолия Выборного,одного из авторов проекта, каждый инспектор, подписавший акт на том или ином этапе строительства, будет нести ответственность за качество работы.

Он отметил, что времена, были проверки пожарных с коррупционной составляющей давно прошли.

Поводом для введения нового закона стал пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 60 человек. Позже были проверены 62 тысячи торговых центров и кинозалов по всей стране. Выяснилось, что в половине из них присутствуют нарушения требований пожарной безопасности.

Сейчас при проектировании зданий, которые предусматривают массовое пребывание людей, нужно соблюдать специальные технические условия, не включающие в себя проверки на противопожарную безопасность.