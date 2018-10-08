Астрономы предупредили о приближении метеорного дождя

Метеорный дождь Драконид может стать активней из-за близости кометы Джакобини-Циннера к Солнцу. Об этом рассказал крымский астроном Александр Якушечин.

По его словам, вспышка активности метеорного потока может произойти с 7 по 9 октября.

«Максимум потока Драконид приходится на ночь с 8 на 9 октября. Обычно этот поток невыразителен, давая около 3-5, до 15 метеоров в час… В связи с приближением кометы вспышка активности потока произойдет ближайшие ночи», - приводит РИА Новости слова астронома.

Астроном добавил, что помимо Драконид, в Москве в ближайшие ночи можно полюбоваться ярким красноватым Марсом.