В МИД РФ назвали цель Киева после разрыва Договора о дружбе с Россией

Киев разорвал Договор о дружбе с Россией, который «служил надежным фундаментом» для отношений двух стран, чтобы повысить свои рейтинги перед президентскими выборами. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью газете «Известия».

«Сделано это властями в Киеве с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов»,- сказал Карасин.

Как отметил замминистра, такой шаг украинских властей вызывает у Москвы только сожаление.

Киев в сентябре разорвал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.