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В МИД РФ назвали цель Киева после разрыва Договора о дружбе с Россией

Анастасия Евдокимова
02:39 08.10.2018
Как отметил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, такой шаг украинских властей вызывает у Москвы только сожаление.
В МИД РФ назвали цель Киева после разрыва Договора о дружбе с Россией
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Киев разорвал Договор о дружбе с Россией, который «служил надежным фундаментом» для отношений двух стран, чтобы повысить свои рейтинги перед президентскими выборами. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью газете «Известия».

«Сделано это властями в Киеве с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов»,- сказал Карасин.

Как отметил замминистра, такой шаг украинских властей вызывает у Москвы только сожаление.

Киев в сентябре разорвал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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