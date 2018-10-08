Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии

На выборах президента Бразилии лидирует кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. После подсчета 86% голосов он набирает 47,60%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

Главный конкурент Болсонару — кандидат от левой Партии трудящихся и экс-мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад. Он набирает 27,24% голосов избирателей.

Такие данные приводятся по итогам дня всеобщего голосования. Второй тур выборов пройдет 28 октября.